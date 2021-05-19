На проведення ЗНО в безпечних умовах з бюджету виділять понад 461 мільйон

У 2021 році з держбюджету на проведення ЗНО в безпечних умовах буде спрямовано понад 461 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що 232 млн грн буде спрямовано на заробітну плату фахівців, залучених до організації та проведення оцінювання, 209 млн грн - на функціонування Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів для забезпечення проведення ЗНО та 20 млн грн - на придбання захисних засобів, а також засобів для дезінфекції рук учасників ЗНО та осіб, які його забезпечуватимуть, дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.

Як повідомлялося, з 21 травня до 16 липня в Україні буде проведено зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

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За даними Українського центру оцінювання якості освіти, для проходження ЗНО у 2021 році зареєстровано понад 389 тис. осіб, серед них 219,6 тис. осіб – випускники закладів загальної середньої освіти цього року, що становить 56,4% від загальної кількості зареєстрованих осіб.