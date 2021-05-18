В Україні завершується реєстрація на додаткову сесію ЗНО

В Україні 18 травня завершується реєстрація на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти .

"18 травня – останній день відправлення реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що право на реєстрацію в цей період мають особи, які: не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану; брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період.

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Також особи, які: проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації; за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 29 червня до 14 липня.