Освітній омбудсмен розкритикував ідею скасування ЗНО

Скасування зовнішнього незалежного оцінювання, якщо таке відбудеться, означатиме високі ризики повернення корупції у виші.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю УНІАН сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Я вкрай негативно ставлюся до ідеї скасування ЗНО. Це означало б надзвичайно високі ризики повернення корупції під час вступних іспитів до закладів вищої освіти. Небезпека скасування ЗНО існує. Це не теорія змови та не пошук «зради»: такі спроби були і є від самого моменту впровадження ЗНО", - сказав Сергій Горбачов. Він додав, що в минулому році, після скасування пробного ЗНО він отримав інформацію про підготовку рішення скасувати зовнішнє незалежне оцінювання взагалі.

"Думаю, тільки просто оглушливий суспільний резонанс та суспільний спротив, коли ця інформація стала відома, не дозволили це зробити", - сказав Сергій Горбачов.

Також освітній омбудсмен прокоментував скасування державної підсумкової атестації в школах, яке відбулося вже вдруге.

За його словами, в минулому році це рішення було прийнято з урахуванням можливих ризиків від поширення коронавірусної хвороби.

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"Скасовуючи ДПА, ми втрачаємо можливість ефективно оцінити результат роботи школи. Державна підсумкова атестація (ДПА) - це підсумок роботи учня на певному рівні освіти. Проводиться після завершення 4, 9 та 11 класу. ДПА потрібне для розуміння, наскільки учні засвоїли те, що передбачено Державним стандартом та освітньою програмою", - сказав Сергій Горбачов.

Зараз державну підсумкову атестацію формі ЗНО можуть не складати цьогорічні випускники шкіл, які не планують вступати до закладу вищої освіти. За словами Горбачова, вони можуть скласти ДПА у закладі освіти за програмою, яку укладе школа.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 21 травня по 15 червня.

Випускники шкіл, які завершують навчання в 2021 році, можуть пройти державну підсумкову атестацію за власним бажанням.

У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО.