Центр оцінювання якості освіти оприлюднив графік ЗНО-2021

Реєстрація на зовнішнє незалежне тестування розпочинається з 1 лютого і триватиме до 5 березня, основна сесія ЗНО пройде з 21 травня по 15 червня.

Про це повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Укрінформ.

“З 1 лютого розпочинається реєстрація для участі в ЗНО і вона буде тривати до 5 березня. До 30 квітня на сторінках всіх учасників будуть розміщені запрошення-перепустки, де буде зазначено в яку дату, де і який предмет складає учасник ЗНО. Додатковий період реєстрації триватиме з 6 по 18 травня. Фінальна стадія проведення ЗНО — додаткова сесія для окремих категорій учасників — з 29 червня по 16 липня”, - розповів Бойко.

В період з 1 лютого по 5 березня на додаткову сесію ЗНО можуть зареєструватися особи, які вказали на необхідність створення особливих умов, перебувають на тимчасово окупованих територіях, або на лінії зіткнення, у період основної сесії перебувають за кордоном або складають державні іспити чи беруть участь у міжнародних заходах, включених до офіційних заходів МОН, Мінмолодьспорту та Мінкультури тощо.

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В період з 6 по 18 травня на додаткову сесію ЗНО можуть зареєструватися особи, які є учасниками антитерористичної операції на сході країни, особи , які живуть у Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, особи , які перебувають в установах виконання покарань.

Окрім того, в цей час можуть зареєструватися особи, які мають проходити ДПА у формі ЗНО, але через поважні причини не зареєструвалися під час основного періоду реєстрації.

Основна сесія ЗНО розпочинається 21 травня тестуванням із хімії.

24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.

Оголошення результатів з хімії — до 4 червня, з іноземних мов - до 18 червня, з математики та фізики - до 22 червня, з української мови, української мови та літератури, історії України та біології — до 25 червня, з географії — до 30 червня.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

У 2021 році ЗНО/ДПА складають ті, хто здобуває у 2021 році повну загальну середню освіту, планує вступати до закладів вищої освіти на бакалаврський рівень: випускники закладів середньої загальної освіти 2021 року, учні (слухачі) закладів професійної і професійно-технічної освіти, студенти закладів вищої освіти, випускники закордонних закладів освіти 2021 року.

Тільки ЗНО складають випускники закладів загальної середньої освіти минулих років, які планують вступати до закладів вищої освіти на бакалаврський рівень, і вже мають атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Бойко зазначив, що випускники минулих років можуть скористатися при вступі сертифікатами ЗНО минулих років, якщо вони, відповідно, складали ці тести.

Можна скористатися сертифікатами за 2018, 2019, 2020 роки.

Як зазначається, у 2021 році учасник зовнішнього незалежного тестування має можливість пройти тестування не більше, ніж з 5 предметів, повідомив Бойко в прямому ефірі «ЗНО-2021: Ви запитуєте – ми відповідаємо».

«Для проходження ЗНО цьогоріч держава визначила максимальною кількістю 5 предметів. Для ДПА таких предметів 4. Найбільш суттєвих змін зазнало ЗНО з української мови та літератури. Його поділено на окремі тести. Сертифікаційна робота з математики також зазнала корективів. Відтепер тестування дворівневе», – сказав Бойко.

Він повідомив, що для здобувачів повної середньої освіти обов’язкове проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у форматі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови, одного з предметів із передбачених для складання.

Цьогоріч випускники закладів загальної середньої освіти при складанні ДПА з української мови можуть обрати яку сертифікаційну роботу виконувати: з української мови (150 хвилин) чи з української мови і літератури (210 хвилин).

Як зазначив Бойко, відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти конкурсним предметом визначено ЗНО з української мови лише на деякі спеціальності. Тому ті вступники, які оберуть складання тесту з української мови та літератури мають ширший вибір спеціальностей, на які можна вступати.

ЗНО з математики цьогоріч стало обов’язковим для вступу в ЗВО. Учням, які обирають для проходження ДПА математику, оцінку за ДПА ( за шкалою 1-12 балів) буде визначено залежно від рівня, на якому вони вивчали це навчальний предмет.

Для тих, хто вивчав математику на профільному рівні, оцінкою ДПА буде результат за виконання сертифікаційної роботи з математики. Для тих хто вивчав математику на рівні стандарт, оцінку будуть визначати за виконання тесту сертифікаційної роботи з математики завдання рівня стандарту.

Сертифікаційна робота рівня стандарту налічує 28 завдань на 150 хвилин, профільного рівня - 34 завдання на 210 хвилин.

Також результат ДПА з іноземної мови буде визначатися відповідно від рівня, на якому учасник тестування вивчав мову: профільний рівень та рівень стандарту.