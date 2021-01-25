Пробне ЗНО: які предмети обирають найчастіше

За оперативними даними Українського центру оцінювання якості освіти, кількість осіб, які завершили процес реєстрації в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО), становить майже 140 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

«Остаточні цифри будуть відомі дещо пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти опрацюють усі платежі. Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, внести 10–14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО», – зазначив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Станом на сьогодні обрано такі тести для проходження пробного ЗНО:

українська мова і література – 36 359;

українська мова – 11 133;

історія України – 8 868;

математика – 38 797;

математика (завдання рівня стандарту) – 6 953;

фізика – 1 795;

хімія – 1 134;

біологія – 4 461;

географія – 1 780;

англійська мова – 27 495;

французька мова – 57;

німецька мова – 226;

іспанська мова – 13.

Також у МОН нагадали, що 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Наразі розроблено кілька варіантів його проведення, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації: в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти).

Доцільність імплементації одного з цих варіантів буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.