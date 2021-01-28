Основні новації ЗНО у 2021 році

Міністерством освіти і науки та Українським центром оцінювання якості освіти розроблено декілька варіантів зовнішнього незалежного оцінювання

Для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, обов'язковим буде проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО з чотирьох навчальних предметів. Випускники матимуть змогу самостійно вибирати, яку саме роботу виконувати: з української мови чи з української мови та літератури. Учням, які виберуть для підсумкової атестації математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА (за шкалою 1-12 балів) буде визначатися залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали.

За матеріалами testportal.gov.ua