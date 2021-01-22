Скорочення 10-11 класів: Міносвіти прокоментувало новації 2021 року

Міністерство освіти і науки надало роз’яснення щодо набору до 10-11 класів закладів загальної середньої освіти у 2021 році та запевняє, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МОН.

«Забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти для кожної дитини є ключовим пріоритетом держави. МОН звертає увагу на те, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти», - стверджується у роз’ясненні.

У МОН пояснюють, що «заходи з удосконалення освітньої мережі, що здійснюються впродовж останнього часу органами місцевого самоврядування у зв’язку з реалізацією адміністративно-територіальної реформи та відповідно до перспектив упровадження з 2027 року профільної освіти, спрямовано на суттєве покращення якості та ресурсного забезпечення освіти, зокрема в сільській місцевості.

Як свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання, чим більш потужною і ресурсозабезпеченою є школа, тим більш успішними є її випускники. Доступ до якісної освіти напряму залежить від ефективності освітньої мережі. Вона, зокрема, є найбільш ефективним інструментом боротьби з нерівністю та дискримінацією у сфері освіти.

Під час формування спроможної мережі братиметься до уваги потреба в забезпеченні всіх складових освітнього процесу, розташування закладів з урахуванням місця проживання учнів, можливостей транспортної системи та підвезення до закладів освіти, прогнозу демографічної ситуації впродовж найближчих 5 років, рівня забезпеченості педагогічними кадрами, відповідності ресурсного забезпечення закладів освіти сучасним вимогам, інформації про результативність та ефективність їх діяльності, можливостей використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів, підвищення ефективності освітнього процесу та інших факторів, - запевняють у МОН.

Цьогоріч, як і минулого року, зарахування до 10-х класів закладів загальної середньої освіти відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, йдеться у роз’ясненні.

Як повідомлялося, днями деякі ЗМІ поширили інформацію, що з 2021 року, в деяких школах припиняється набір до 10-11 класів, зокрема, у Київській області.

Шкільну реформу запроваджують після ухвалення минулого року закону про повну загальну середню освіту. Відповідно має пройти процес розділення шкіл на три групи: початкові (1-4 класи), гімназії (5-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Одним із аргументів на користь цього є те, що ліцеї відрізнятимуться хорошою матеріальною базою (лабораторії, технічне забезпечення), вчителями, які можуть предмет викладати поглиблено, та учнями, які хочуть вчитися.

Разом з тим експерти зауважують, що нині з одного боку ДПА ще не запроваджено як незалежний іспит у формі ЗНО, а з іншого за чинними правилами прийому до 10-х класів школа не може відмовити у продовженні освіти будь-якому учню 9 класу, який не заявив про бажання забрати документи. Таким чином, учні, які зараз навчаються у школах, що матимуть статус ліцеїв, отримають несправедливу значну перевагу у порівнянні з учнями шкіл, що мають стати гімназіями.

За інформацією ЗМІ, у Києві майбутнім гімназіям вже з цього року буде заборонено здійснювати набір учнів до 10-х класів. Вони мають лише довчити до випуску (до 2024 року) нинішніх старшокласників.

Батьки обурюються, бо за деякими даними у столиці вже цього року лише одна з чотирьох шкіл матиме право набирати учнів до старших класів.