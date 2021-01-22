Скорочення 10-11 класів: Міносвіти прокоментувало новації 2021 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МОН.
«Забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти для кожної дитини є ключовим пріоритетом держави. МОН звертає увагу на те, що жодного випускника 9-х класів не буде позбавлено права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти», - стверджується у роз’ясненні.
У МОН пояснюють, що «заходи з удосконалення освітньої мережі, що здійснюються впродовж останнього часу органами місцевого самоврядування у зв’язку з реалізацією адміністративно-територіальної реформи та відповідно до перспектив упровадження з 2027 року профільної освіти, спрямовано на суттєве покращення якості та ресурсного забезпечення освіти, зокрема в сільській місцевості.
Як свідчать результати зовнішнього незалежного оцінювання, чим більш потужною і ресурсозабезпеченою є школа, тим більш успішними є її випускники. Доступ до якісної освіти напряму залежить від ефективності освітньої мережі. Вона, зокрема, є найбільш ефективним інструментом боротьби з нерівністю та дискримінацією у сфері освіти.
Під час формування спроможної мережі братиметься до уваги потреба в забезпеченні всіх складових освітнього процесу, розташування закладів з урахуванням місця проживання учнів, можливостей транспортної системи та підвезення до закладів освіти, прогнозу демографічної ситуації впродовж найближчих 5 років, рівня забезпеченості педагогічними кадрами, відповідності ресурсного забезпечення закладів освіти сучасним вимогам, інформації про результативність та ефективність їх діяльності, можливостей використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів, підвищення ефективності освітнього процесу та інших факторів, - запевняють у МОН.
Цьогоріч, як і минулого року, зарахування до 10-х класів закладів загальної середньої освіти відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, йдеться у роз’ясненні.
Як повідомлялося, днями деякі ЗМІ поширили інформацію, що з 2021 року, в деяких школах припиняється набір до 10-11 класів, зокрема, у Київській області.
Шкільну реформу запроваджують після ухвалення минулого року закону про повну загальну середню освіту. Відповідно має пройти процес розділення шкіл на три групи: початкові (1-4 класи), гімназії (5-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Одним із аргументів на користь цього є те, що ліцеї відрізнятимуться хорошою матеріальною базою (лабораторії, технічне забезпечення), вчителями, які можуть предмет викладати поглиблено, та учнями, які хочуть вчитися.
Разом з тим експерти зауважують, що нині з одного боку ДПА ще не запроваджено як незалежний іспит у формі ЗНО, а з іншого за чинними правилами прийому до 10-х класів школа не може відмовити у продовженні освіти будь-якому учню 9 класу, який не заявив про бажання забрати документи. Таким чином, учні, які зараз навчаються у школах, що матимуть статус ліцеїв, отримають несправедливу значну перевагу у порівнянні з учнями шкіл, що мають стати гімназіями.
За інформацією ЗМІ, у Києві майбутнім гімназіям вже з цього року буде заборонено здійснювати набір учнів до 10-х класів. Вони мають лише довчити до випуску (до 2024 року) нинішніх старшокласників.
Батьки обурюються, бо за деякими даними у столиці вже цього року лише одна з чотирьох шкіл матиме право набирати учнів до старших класів.