Учасникам ЗНО з найвищими балами хочуть давати премії — уряд схвалив проєкт указу Президента
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.
"Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, коментуючи запровадження щорічної Премії учасникам ЗНО з найвищим результатом.
Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень.
Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.
Відповідно до Регламенту КМУ, проєкт Указу буде переданий на підпис Президенту України.
Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО буде залежати від епідеміологічної ситуації.