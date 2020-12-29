Учасникам ЗНО з найвищими балами хочуть давати премії — уряд схвалив проєкт указу Президента

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Указу Президента України про Премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, коментуючи запровадження щорічної Премії учасникам ЗНО з найвищим результатом.

Проєктом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень.

Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Відповідно до Регламенту КМУ, проєкт Указу буде переданий на підпис Президенту України.

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Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО буде залежати від епідеміологічної ситуації.