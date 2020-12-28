На пробному ЗНО можна буде обрати лише один предмет – Міносвіти

Учасники пробного ЗНО можуть обрати для тестування лише один предмет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись для участі у пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО", - йдеться у повідомленні.

Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.

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Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, будуть оприлюднені на їх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами і коливатиметься в межах від 195 до 255 грн.

У той же час у МОН зауважили, що учасники пробного ЗНО-2021 матимуть змогу завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО наступного року. Модель проведення ЗНО залежатиме від епідеміологічної ситуації.