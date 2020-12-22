Реєстрація на пробне ЗНО розпочнеться 5 січня

Реєстрація на пробне ЗНО розпочнеться з 5 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Реєстрація для участі в пробному ЗНО-2021 розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Кожен охочий зможе зареєструватися для участі в пробному ЗНО на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

Також було визначено вартість проведення пробного ЗНО. В залежності від регіону складання одного тесту пробного ЗНО коливатиметься в межах від 195 грн до 255 грн. Такий розкид пов’язаний з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема, з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо, відзначили в УЦОЯО.

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У Центрі також повідомили, що підвищення вартості пробного ЗНО в 2021 році зумовлено зменшенням очікуваної кількості тестувань; окрім того, підвищенням оплати праці працівників І тарифного розряду.

"Так, через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожний учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, унаслідок чого одиниця послуги стане суттєво дорожчою. Також маємо зауважити, що наразі оплата праці осіб, залучених до проведення пробного ЗНО, не висока, проте кількість таких працівників значна? і кожен із них працює не менше п’яти годин", - пояснили в УЦОЯО.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме з 21 травня по 16 липня 2021 року. Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року. Також Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення ЗНО в наступному році, модель проведення ЗНО залежатиме від епідеміологічної ситуації.