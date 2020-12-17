Бюджет освіти-2021: більша частина зі 140 мільярдів піде на зарплати вчителів

На освіту та науку в 2021 році передбачено майже 140 млрд грн, більша частина з них - на зарплати освітян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"У Держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти і науки України передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році. В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%", - йдеться у повідомленні.

Із зазначеної суми загальнодержавні видатки (субвенції) становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж торік:

освітня субвенція (заробітні плати освітян) – 99,65 млрд грн (у 2020 році – 80,9 млрд грн);

субвенція на створення навчально-практичних центрів професійної освіти – 0,15 млрд грн (у 2020 році – 0,1 млрд грн);

субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 0,5 млрд грн (у 2020 році – 0,5 млрд грн);

субвенція на забезпечення загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1,42 млрд грн (0,4 млрд грн – підвищення кваліфікації педпрацівників, 1,02 млрд грн – закупівля засобів навчання та обладнання) (у 2020 році було використано 1,06 млрд грн на закупівлю засобів навчання та обладнання);

субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 1,0 млрд грн (у 2020 році – 0,5 млрд грн).

Також передбачено нову субвенцію обсягом 1,0 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу в закладах загальної середньої освіти.

Державні видатки МОН на 2021 рік становлять 35,8 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше порівняно з 2020 роком, зокрема:

підготовка кадрів закладами вищої освіти – 20,95 млрд грн;

підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти – 4,65 млрд грн;

виплати академічних стипендій – 3,94 млрд грн;

наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – 824,8 млн грн;

Фонд розвитку закладів вищої та фахової передвищої освіти – 250 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення проведення заходів з пожежної безпеки в приміщеннях навчальних корпусів та гуртожитків, виконання ремонтних робіт у гуртожитках закладів освіти;

забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок – 732,8 млн грн;

підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти – 100 млн грн;

виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій – 326,9 млн грн;

видання, придбання та доставка підручників і посібників – 574,2 млн грн;

розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників – 18,5 млн грн;

фінансування п’яти державних інвестиційних проєктів – 328,9 млн грн, з яких три перехідні та два нових (реконструкція учбово-рекреаційного центру «Міжнародний Центр дитячої наукової творчості» та об'єкту національного надбання «Аеродинамічний комплекс» на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського);

придбання обладнання для лабораторій, навчальних майстерень та експозицій науково-освітнього простору Музею науки в м. Київ (експозиції «Математика») – 54 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП.