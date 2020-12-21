За тиждень Всеукраїнську школу онлайн відвідали майже мільйон разів

За тиждень роботи платформи «Всеукраїнська школа онлайн» було зафіксовано майже 1 млн відвідувань (918 тис. разів) та відбулося 2,3 млн взаємодій користувачів із платформою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Всеукраїнська школа онлайн відповідає найкращим світовим практикам. Країни, що задовго до пандемії впровадили в повсякденний процес навчання подібні онлайн-платформи, набагато краще за інших змогли забезпечити якісну освіту під час карантину. Важливо, що платформа надає доступ до навчального контенту українською мовою для дітей та вчителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, але хочуть здобувати освіту за українською державною програмою», – підкреслив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У МОН зазначили, що кількісні дані активності щодня зростають. Зокрема, постійно надходять заявки від вчителів, які бажають долучитися до розвитку платформи.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти та науки спільно з Українським інститутом розвитку освіти, Міністерством цифрової трансформації запустило національну освітню платформу Всеукраїнська школа онлайн для учнів 5-11 класів.

Матеріали, розміщені на платформі, можуть бути використані як для дистанційного навчання, змішаної форми навчання, так і для очних занять в школі. На початку 2021 року буде презентовано функціонал кабінету вчителя, де вчитель зможе відслідковувати прогрес учнів, модифікувати курси під них, чи створювати власні. Також Мінцифри веде розробку мобільних застосунків для Всеукраїнської школи онлайн.

Відповіді на запитання щодо роботи платформи можна знайти на сайті МОН.