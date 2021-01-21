У Міносвіти сказали, як працюватимуть школи та виші після січневого карантину

З 25 січня заклади освіти працюватимуть згідно з визначеними урядом протиепідемічними заходами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236. Водночас додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

- відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

- відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

- проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

У МОН нагадали, що під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на COVID-19.

Зокрема, ця норма щодо самоізоляції стосується осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, а також здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Як повідомлялося, раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання у змішаному або очному форматах.