Шкарлет розповів, як вчитимуться випускні класи після локдауну

Шкарлет розповів, як вчитимуться випускні класи після локдауну

Укрінформ
Учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до змішанної форми навчання після завершення посиленних протиепідемічних заходів у разі сприятливої епідемічної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі. Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", - написав Шкарлет.

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За його словами, МОН планує відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів.

Наразі, як наголосив міністр, тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров’я та головним державним санітарним лікарем.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.

У період з 8 по 24 січня державні та комунальні заклади освіти перейшли на дистанційне навчання або оголосили канікули.

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