Міносвіти спростовує фейк про онлайн-ДПА для учнів 9-х класів

У 2020/2021 навчальному році учні 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у закладі освіти в письмовій формі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Згідно з нормативними документами атестація випускників 9-х класів може проводитися в закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться у закладі освіти в письмовій формі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів та/або її проходження онлайн є недостовірною.

У МОН також повідомляють, що твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим. Завдання для проведення атестації в закладі освіти затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки представило для громадського обговорення проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.