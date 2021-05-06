В Україні стартувала реєстрація на додаткову сесію ЗНО

З 6 до 18 травня триватиме реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що право на реєстрацію в цей період мають особи, які не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають проходити державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, із яких їм будуть зараховані результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію).

"Щоб зареєструватися на додаткову сесію ЗНО, потрібно правильно вибрати категорію та створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», на сайті УЦОЯО у рубриці "ЗНО/ДПА", - пояснили в Міносвіти.

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Для реєстрації також необхідно підготувати комплект документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл/ліцеїв/гімназій, студентів закладів професійно-технічної освіти і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплект реєстраційних документів має містити оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;

заяву для участі в додатковій сесії (формується автоматично одночасно з реєстраційною карткою);

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

за потреби інші документи (медичний висновок про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації іноземною мовою).

Дату подання реєстраційних документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

"Нагадаємо, що на інформаційних сторінках учасників ЗНО 2021 розміщені запрошення-перепустки, у яких зазначені адреси пунктів тестування і рекомендований проміжок часу, протягом якого учасники мають прибути до пунктів тестування і пройти процедуру допуску. Запрошення-перепустку необхідно роздрукувати завчасно: цей документ – обов’язковий для допуску до пункту тестування", - наголосили в МОН.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 21 травня – хімія, 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.