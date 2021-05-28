Більшість дітей з ОРДЛО складатимуть ЗНО на додатковій сесії

Через те, що незаконні збройні формування блокують роботу КПВВ і запроваджують додаткові обмеження на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, більшість дітей з непідконтрольних територій будуть проходити тестування на додатковій сесії.

Як передає Укрінформ, про це розповіла директор департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяна Сідашева в ефірі телеканалу "Дом".

"Ми завжди готові прийняти дітей з непідконтрольної території, ми це робимо з 2015 року. Ми надаємо всі можливі умови для того, щоб діти могли тут бути в безпеці та проживати, проходити тестування, адаптуватися", — зазначила Сідашева.

Як повідомляється, додаткова сесія ЗНО буде проводитися з 29 червня до 14 липня.

Загалом, за словами Сідашевої, в Донецькій області на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися 12 тис. осіб.

Як повідомила директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА, спочатку планувалося, що здавати ЗНО будуть 16 тис. випускників, однак після того, як були введені нові правила, і складання тестів стало необов'язковим для тих, хто не буде вступати до вишів, кількість охочих пройти зовнішнє незалежне оцінювання скоротилося.

Сідашева зазначила, що кожен пункт тестування забезпечено всім необхідним.

"Ми побували на пункті тестування, який розташований в українській гімназії міста Краматорська. Ми подивилися, чи виконують усі вимоги для того, щоб у межах протиепідемічних вимог діти безпечно могли пройти тестування. Я хочу сказати, що дійсно все проведено дуже організовано, спокійно, виважено, і я вважаю, що і наступні сесії ми проведемо на досить високому рівні", — розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що абітурієнти, які проживали та навчалися в окупованому Криму і в окремих районах Донецької та Луганської областей, можуть здобути вищу, професійну передвищу, професійно-технічну освіту в українських навчальних закладах.