Більшість дітей з ОРДЛО складатимуть ЗНО на додатковій сесії

Більшість дітей з ОРДЛО складатимуть ЗНО на додатковій сесії

Укрінформ
Через те, що незаконні збройні формування блокують роботу КПВВ і запроваджують додаткові обмеження на період проведення зовнішнього незалежного оцінювання, більшість дітей з непідконтрольних територій будуть проходити тестування на додатковій сесії.

Як передає Укрінформ, про це розповіла директор департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Тетяна Сідашева в ефірі телеканалу "Дом".

"Ми завжди готові прийняти дітей з непідконтрольної території, ми це робимо з 2015 року. Ми надаємо всі можливі умови для того, щоб діти могли тут бути в безпеці та проживати, проходити тестування, адаптуватися", — зазначила Сідашева.

Як повідомляється, додаткова сесія ЗНО буде проводитися з 29 червня до 14 липня.

Загалом, за словами Сідашевої, в Донецькій області на зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися 12 тис. осіб.

Як повідомила директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА, спочатку планувалося, що здавати ЗНО будуть 16 тис. випускників, однак після того, як були введені нові правила, і складання тестів стало необов'язковим для тих, хто не буде вступати до вишів, кількість охочих пройти зовнішнє незалежне оцінювання скоротилося.

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Сідашева зазначила, що кожен пункт тестування забезпечено всім необхідним.

"Ми побували на пункті тестування, який розташований в українській гімназії міста Краматорська. Ми подивилися, чи виконують усі вимоги для того, щоб у межах протиепідемічних вимог діти безпечно могли пройти тестування. Я хочу сказати, що дійсно все проведено дуже організовано, спокійно, виважено, і я вважаю, що і наступні сесії ми проведемо на досить високому рівні", — розповіла вона.

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Раніше повідомлялося, що абітурієнти, які проживали та навчалися в окупованому Криму і в окремих районах Донецької та Луганської областей, можуть здобути вищу, професійну передвищу, професійно-технічну освіту в українських навчальних закладах.

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