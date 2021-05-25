ЗНО з англійської складали понад 120 тисяч, 78 припинили роботу через порушення

Тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання-2021 з англійської мови складали 129 073 осіб, що становить 88,2% від загальної кількості зареєстрованих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

"Тестування основної сесії ЗНО-2021 з англійської мови, яке відбулося сьогодні, 25 травня 2021 року, складали 129 073 осіб, що становить 88,2% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що тестування проходило з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

60 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу, 5 – через виявлені у них ознаки ГРЗ. 78 учасників припинили роботу над тестом дочасно через порушення процедури проведення ЗНО.

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Дотримання процедури тестування контролювали 68 громадських спостерігачів.

Найбільшу явку учасників на пункти тестування з-поміж регіонів – 91,12% – зафіксовано у Тернопільській області, найменшу – 82,95% – у Чернівецькій.

Результати тестування буде оголошено до 18 червня.

Із завданнями сертифікаційної роботи та аудіофайлом частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)» можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Англійська мова».

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Зазначається, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії – у відповідному розділі сайту УЦОЯО.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб. 24 травня відбулось тестування з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи.

Як повідомляв Укрінформ, на ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб.

У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.