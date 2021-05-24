На ЗНО з англійської мови зареєструвалися понад 146 тисяч осіб

На зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з англійської мови, яке відбудеться 25 травня, зареєструвалися 146 366 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Завтра, 25 травня, для проходження тесту з англійської мови зареєструвалися 146 366 осіб, для яких створено 9 875 аудиторій у 605 пунктах тестування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.