На основну сесію ЗНО в столиці зареєструвалися понад 135 тисяч учнів

На основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання у Києві зареєструвалися понад 135 тисяч учнів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні важливе завдання безпечно провести основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. На нього у столиці зареєструвалися понад 135 тисяч учнів, а 183 школи столиці визначила для проведення цього оцінювання", - сказав Кличко.

За його словами, у цих закладах посилять протиепідемічні заходи, а дітей, які здаватимуть ЗНО, та педагогів забезпечать засобами захисту. Також у кожному закладі будуть чергувати правоохоронці та медичні працівники.

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Він нагадав, що основна сесія ЗНО стартує 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестом з географії.

"Інформація про результати основної сесії ЗНО з усіх предметів буде розміщена на інформаційних сторінках закладів, де відбувається тестування, до 30 червня", - сказав мер.

Як повідомляв Укрінофрм, в Україні 21 травня тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО.

У 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.