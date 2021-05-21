Сьогодні стартує основна сесія ЗНО

В Україні 21 травня тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти, для проходження тесту з хімії зареєструвалися 12 744 особи. Дляучасників ЗНО створено 881 аудиторію в 62 пунктах тестування.

Допуск учасників до пунктів тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО. Їм необхідно мати з собою оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті, а також запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке небхідно самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Учасника не допустять до пункту проведення ЗНО у разі неможливості пред’явлення оригіналу сертифіката, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, наголошують в УЦОЯО.

З собою учасникам тестування слід мати 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році абітурієнти можуть складати 5 предметів ЗНО, 4 з них – ДПА у формі ЗНО. Реєстрація на ЗНО/ДПА тривала з 1 лютого до 5 березня.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 25 травня – англійська мова, 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня – українська мова, українська мова і література, 4 червня – історія України, 7 червня – фізика, 10 червня – біологія, 15 червня – географія.