Навчання у школах Києва завершать 28 травня

Навчання у школах Києва рекомендовано завершити 28 травня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Департамент освіти КМДА рекомендував завершити навчання у школах 28 травня. Продовжувати його влітку ми не буде, бо всі учні столичних шкіл, навіть під час суворих обмежень, займалися дистанційно", - сказав Кличко.

За його словами, Департамент освіти розробив рекомендації для закладів освіти щодо проведення останніх дзвоників та випускних вечорів. Він наголосив, що вони відбудуться, але за умови дотримання всіх карантинних правил.

"Це і дистанція, маски і проведення заходів не в приміщеннях. Також на них обмежать доступ батьків", - додав мер.

Він також повідомив, що на сьогодні всі школи міста працюють у звичайному режимі. Жодна з них не закрита на карантин.

На дистанційному навчанні перебувають 53 класи в 40 школах міста. Усього на коронавірус у Києві хворіють 104 школярі та 52 педагога. Крім того, тимчасово закриті 11 груп у 8 дитсадках.

Як повідомляв Укрінформ, в Києві останні дзвоники в школах проведуть для перших та випускних класів