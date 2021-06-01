ЗНО з української мови та літератури: коли будуть відомі результати тестування

Тестування основної сесії ЗНО-2021 з української мови та української мови і літератури складали 222 533 особи, що становить 88,8% від загальної кількості зареєстрованих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Сьогодні, 1 червня, відбулося тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 з української мови та української мови і літератури. Участь у тестуванні взяли 222 533 особи, що становить 88,8% від загальної кількості зареєстрованих, для проходження тестування з української мови з’явилися 68 716 осіб, що становить 54,4%", - ідеться у повідомленні.

У МОН зазначили, що 75 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 135 громадських спостерігачів.

Найбільше учасників тестування з української мови і літератури – 91,93% зареєстрованих – зафіксовано у Хмельницькій області, найменше – 81,9% – у Закарпатській. ЗНО з української мови найбільше складали у Києві (77,56%), найменше – у Чернівецькій області (29,25%).

Із завданнями сертифікаційних робіт можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021». 2 червня у цьому ж розділі будуть розміщені правильні відповіді до тестів. Результати тестування з української мови/української мови і літератури будуть відомі до 25 червня.

Цього року Верховна Рада ухвалила закон про звільнення здобувачів повної загальної середньої освіти 2021 року від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО. Водночас тестування з української мови і літератури є універсальним, тобто за його проходження можна отримати результат ДПА, результати для вступу за технічними чи гуманітарними напрямами підготовки, за виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови можна було отримати результат ДПА, а також результат ЗНО для вступу до закладів вищої освіти на технічні спеціальності.

"Ймовірно, саме через звільнення учасників від обов’язкового проходження ДПА, а також через вужчі можливості для використання результатів сертифікаційної роботи з української мови, значна кількість учасників не з’явилися для проходження цього іспиту", - зазначили у Міністерстві.

У МОН поінформували, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з української мови/української мови і літератури через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії – у відповідному розділі сайту УЦОЯО.

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Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики.