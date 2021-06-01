В ЮНІСЕФ закликають Україну продовжувати перехід до інклюзивної освіти

Процес створення інклюзивного освітнього середовища складний не тільки в Україні, а й за її межами, але уряду необхідно продовжувати йти цим шляхом.

Про це заявив керівник освітніх програм ЮНІСЕФ в Україні Богдан Ярема у виступі на форумі «Україна 30. Освіта і наука», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хотів закликати наших партнерів в уряді не сходити з цього шляху і, можливо, не розчаровуватися, якщо є якісь ситуативні невдачі, оскільки процес переходу до інклюзії складний не тільки в Україні, а й за її межами, в першу чергу через те, що має багато чинників», - сказав Ярема.

Одним з основних він назвав сприйняття необхідності інклюзії освітянами, батьками і дітьми. У цьому контексті, на думку представника ЮНІСЕФ, слід покладатися на наукові аргументи і доказову політику.

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«Численні міжнародні дослідження показують, що навчання в інклюзивному освітньому середовищі має позитивні наслідки не тільки для дітей з інвалідністю, а й для кожного учасника навчального процесу, і це треба комунікувати батькам, в яких, можливо, є побоювання стосовно того, що освітній поступ їхніх дітей може сповільнитися через присутність дітей з особливими освітніми потребами», - зазначив керівник освітніх програм ЮНІСЕФ в Україні.

Він також звернув увагу на важливість підготовки педагогічних працівників, готових працювати в інклюзивному освітньому середовищі.

Окрім того, Ярема зауважив, що пасивна присутність у школі дітей з особливими освітніми потребами не є маркером інклюзії, оскільки їх треба готувати до самостійного дорослого життя.

Насамкінець він висловив сподівання, що реформа шкільної освіти буде продовжена, і запевнив в її подальшій підтримці з боку ЮНІСЕФ.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Представництва Дитячого фонду ООН Лора Білл у виступі на форумі "Україна 30. Освіта і наука" заявила, що реформа шкільної освіти в Україні має враховувати такий новий виклик, як поглиблення нерівності у доступі до якісних освітніх послуг через пандемію COVID-19.