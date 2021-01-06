В інклюзивних класах навчаються понад 25 тисяч учнів – Шкарлет

Майже кожна друга школа в нашій державі навчає дітей з особливими освітніми потребами, а в новому навчальному році в інклюзивних класах розпочали навчатися 25 078 учнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

«З початку 2020/2021 н.р. в інклюзивних класах почали навчатися 25 078 учнів. Ця кількість майже в 10 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. Загалом у школах створено 18 687 інклюзивних класів. Цього навчального року майже 43% від загальної кількості шкіл організували інклюзивне навчання. Тобто майже кожна друга школа в Україні навчає дітей з особливими освітніми потребами. Звичайно, цей показник має сягати 100%, і ми рухаємося в цьому напрямку», - сказав Шкарлет.

За його словами, для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та надання допомоги в навчанні дітям з ООП працює мережа інклюзивно-ресурсних центрів, яких на початок 2021 року створено 635.

«Наприкінці минулого року команда МОН вдосконалила портал, на якому можна онлайн обрати найближчий ІРЦ, зареєструватись і прийти на прийом у зазначений час, без очікування в чергах. Портал також має зручний мобільний застосунок, доступний на PlayMarket і AppStore. Із відеопрезентацією та текстовими інструкціями можна ознайомитися тут», - сказав Шкарлет.

Він підкреслив, що інклюзивна освіта насамперед має забезпечувати право дітей на реалізацію рівних можливостей. Тож команда МОН продовжує працювати над цим завданням.

Як повідомлялося, у грудні 2009 року Україна ратифікувала основні міжнародні документи у сфері забезпечення прав дітей згідно зі світовими стандартами освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Передусім йдеться про статтю 24 Конвенції ООН про права людей з інвалідністю, в якій визначено обов’язок держави щодо реалізації інклюзивної моделі освіти, тобто створення такого предметно-просторового спеціального середовища, яке б дало змогу всім дітям бути однаково рівними учасниками навчального процесу в єдиному освітньому просторі відповідно до їхніх особливостей, потреб і можливостей.

5 липня 2017 року Президент України підписав ухвалений 23 травня цього ж року Закон «Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».

5 вересня 2017 року було прийнято новий Закон України “Про освіту”. З того часу діти з особливими освітніми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх навчальних закладах, зокрема й безоплатно в державних та комунальних.