Якість освіти іноземних студентів впливає на імідж України - Шмигаль

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав 29 грудня під час наради щодо запуску Єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, повідомляє Урядовий портал.

«Створення електронної платформи для вступу іноземних студентів має прибрати людський фактор, посередників в освітньому процесі та інші чинники, що можуть спричиняти корупцію. Адже якість освіти, яку здобувають іноземні студенти, впливає насамперед на імідж України», — наголосив Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністр, варто прискорити запровадження Е-платформи, щоб підвищити ефективність популяризації експорту українських освітніх послуг, забезпечити прозорість і доступність навчання для іноземних студентів, яких на даний час в Україні майже 80 тисяч.

Як зазначив глава Уряду, результатом створення Е-платформи має стати просте оформлення та якісне навчання іноземних студентів, а також зростання їх кількості.

Під час наради Прем’єр-міністр підтримав пропозицію Державної служби якості освіти щодо необхідності посилення ліцензійних умов для навчання іноземних студентів та посилення відповідальності за їх недотримання.

«Це необхідно робити вже зараз, щоб наступного навчального року мати інструмент для контролю», — підкреслив очільник Уряду.

Шмигаль також підтримав пропозицію запровадження незалежного іспиту для іноземних студентів, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності та усуненню корупційної складової в освітньому процесі.

За результатами наради Прем’єр-міністр доручив Міністерству цифрової трансформації забезпечити розробку та впровадження єдиної міжвідомчої електронної платформи щодо процедури зарахування іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти в Україні.

Як повідомлялося, 22 жовтня доручив міністерствам пришвидшити роботу зі створення єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, щоб якомога швидше ліквідувати будь-які прояви корупції у цій сфері.Окрім цього, глава Уряду доручив Міністерству освіти і науки у співпраці з МВС, МЗС та Мінцифри розробити впровадження електронних запрошень на навчання, що сприятиме упередженню зловживань у цій сфері.