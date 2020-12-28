Навчання у локдаун: Шкарлет розповів про альтернативу для шкіл

В період локдауну школи можуть проводити дистанційне навчання або зробити канікули.

Про це в інтерв'ю Українському радіо сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

"Школи у нас автономні. Міносвіти рекомендувало, що школи можуть взяти ці дні як канікули або буде дистанційна освіта. У межах закону України про повну загальну середню освіту є 30 днів канікул. Більша частина шкіл бере ці канікули. Але у будь-якому випадку один тиждень доведеться пройти соціальне дистанціювання, тому що це здоров'я", - сказав Шкарлет.

Стосовно формату навчання в закладах вищої освіти, міністр також зазначив, що університети будуть самостійно приймати рішення про те, як діяти, з 25 січня в залежності від рівня захворюваності в регіоні, де вони розташовані.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив посилені карантинні обмеження в період з 8 по 24 січня 2021 року.