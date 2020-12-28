Шкарлет обіцяє зростання на 20% зарплат освітянам із 1 січня

З 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшаться на 20%.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю Українському радіо.

"З 1 січня буде на 20% зростання. У порівнянні з 1 квітня 2020 року станом на 1 грудня 2021 року буде в цілому зростання 30%. Міністерство освіти і науки підготувало профільний закон щодо підтримки педагогічних і науково-педагогічних працівників у частині хвороби COVID-19. І президент сьогодні готовий внести першочерговий закон (так само, як і для медиків) про соціальні гарантії для педагогічних і науково-педагогічних працівників. На сьогодні ми розіслали всім центральним органам виконавчої влади певні кошти, які забезпечують 20% зростання медиків, які працюють у системі освіти та науки", - сказав Шкарлет.

За його словами, МОН і профспілки співпрацюють в частині поступового збільшення коштів на оплату праці освітянам.

За словами Шкарлета, «ми отримали плюс 50-100% за всіма показниками, статтями і субвенціями. Ті скорочення, які відбулись між першим і другим читаннями, залежать не від того, що в нас забрали кошти. А від того, що збільшення мінімальної заробітної плати з 1 липня було перенесено на 1 грудня. Тобто це операційна різниця. В освіти майже нічого не забрали. Забрали 500 мільйонів, тобто капітальні видатки. Але я впевнений, що впродовж 2021 року зможемо дещо надолужити, певним чином перерозподілити бюджет, і ми за це будемо боротися», – наголосив Шкарлет.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

У держбюджеті на 2021 рік Міністерству освіти та науки передбачені видатки обсягом 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році. Переважно це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% та з 1 грудня 2021 року – на 8,4%.