У січні-лютому Укрпошта доставлятиме пенсії за тарифом 2020 року

Національний поштовий оператор "Укрпошта" продовжить доставляти пенсії у січні та лютому 2021 року за тарифами 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Укрпошта продовжить дію поточного договору із доставлення пенсій у січні та лютому за тарифами 2020 року і продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік. Цю пропозицію національного поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України", - йдеться у повідомленні.

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В Укрпошті сподіваються, що, укладаючи додаткову угоду, Пенсійний фонд публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до Укрпошти із банків, особливо в тих населених пунктах, де закриваються їх відділення, а електронний цифровий підпис там не працює.

Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що після перегляду мінімальної зарплати, тільки в частині ЄСВ Укрпошта заплатить на 500 мільйонів гривень більше, ніж у 2020 році, не враховуючи витрат на підвищення зарплат. Тому, за його словами, якщо питання не буде вирішене позитивно, Укрпошта буде змушена припинити доставляння пенсій з 1 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня Кабмін на засіданні мав розглянути питання встановлення нового тарифу на виплату та доставляння пенсій Укрпоштою, проте рішення не було прийняте.

Керівництво Укрпошти у 2018 і 2019 роках порушувало питання збитковості тарифу на доставлення та виплату пенсій. У 2019 році було знайдено рішення, яке дозволило продовжити надання послуг із виплати та доставлення пенсій і соціальних допомог у 2020 році. Були встановлені наступні тарифи у містах – 1,15% від суми відповідної виплати, у селах та селищах міського типу – 2,3%. До того часу тариф на цю послугу не змінювався із 2004 року і становив: у місті 0,79%, у селах та селищах міського типу – 1,56% від суми виплати.