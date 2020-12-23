Нацбанк зробив безкоштовними операції з виплат допомоги на час локдауну

Національний банк скасував плату за послуги у системі електронних платежів Національного банку (СЕП) під час здійснення операцій, пов'язаних із виплатою матеріальної допомоги від держави населенню та бізнесу внаслідок посиленого карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке рішення регулятор запровадив із 22 грудня 2020 року та вніс відповідні зміни до тарифів за послуги СЕП.

За ініціативи Президента України уряд вирішив надати матеріальну допомогу громадянам, які можуть втратити доходи через посилення карантину в січні 2021 року. Виплата такої одноразової допомоги здійснюватиметься із рахунку Пенсійного фонду України, відкритого в АТ “Ощадбанк”. Цей банк перераховуватиме кошти на банківські рахунки громадян, які вони зазначили у заяві на отримання допомоги від держави. Також безоплатними будуть і операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги через певні причини.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 2020 року №165.

Як повідомляв Укрінформ, ФОПам, які втратять доходи через карантин, держава виплатить по 8 тис. грн, а також спише окремі борги зі сплати податків, компенсує витрати по сплаті ЄСВ. Це передбачають закони, ухвалені Верховною Радою 4 грудня та підписані Президентом Зеленським 7 грудня.