НБУ визначив, як працюватимуть банки на зимові свята

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) регулятора та порядок роботи банків в період новорічних свят.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Банківські установи працюватимуть 31 грудня, проте графік їх роботи буде скороченим: 31 грудня 2020 року до 13:00 через СЕП здійснюватимуться лише платежі між банківськими установами. З 1 по 3 січня 2021 року включно учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються з датою банківського дня 4 січня 2021 року. У цей період Депозитарій Національного банку не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України, у тому числі зі своїми клієнтами.

Із 4 по 6 січня 2021 року СЕП і банки працюють у звичайному режимі. З 7 по 10 січня банки не працюють, а робочий день із 8 січня переноситься на суботу 16 січня 2021 року.

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У період з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розраховані Національним банком України 30 грудня 2020 року. 1–3 та 7–10 січня 2021 року банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції. При цьому, банки у цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, поповнення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.