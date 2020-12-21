Нацбанк запровадив антикризові заходи на час карантину

Національний банк ухвалив комплекс антикризових заходів для підтримки банківського сектору та економіки на час запроваджених обмежувальних заходів, у тому числі посиленого карантину (з 8 до 24 січня 2021 року).

Як повідомляє Укрінорм, про це йдеться на сайті регулятора.

"З огляду на розгортання епідеміологічної ситуації, ми вирішили продовжити низку антикризових заходів та впровадити нові для підтримки банківського сектору та економіки. Наші дії, з одного боку, дозволять знизити регуляторне навантаження на банки, а з іншого – подбати про ті галузі економіки та позичальників, які найбільше постраждають від посилених карантинних заходів", - наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Про антикризові заходи

Банкам рекомендовано реструктуризувати кредити позичальників, які зазнали фінансових труднощів від запровадження обмежувальних заходів та не можуть обслуговувати кредити. Банкам дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту на кредити, які будуть реструктуризовані: до 30 квітня 2021 року (включно) для боржників – фізичних осіб; до 31 травня 2021 року (включно) – для боржників – юридичних осіб.

Зазначається, що реструктуризація має, «з одного боку, пом’якшити вплив кризи на фінансовий стан позичальників, а з іншого – не створювати ризиків втрати банками капіталу. Реструктуризація не має погіршувати умови для позичальника та призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Банки не мають встановлювати комісії за реструктуризацію».

«Реструктуризацію рекомендовано проводити дистанційно. Для її проведення позичальники – юридичні особи мають надати підтвердження фактів зниження доходів чи зупинення роботи. Банки застосовують до середнього та великого бізнесу індивідуальний підхід під час реструктуризації з урахуванням звітності та перспектив відновлення, до фізичних осіб – оцінку на портфельній основі (окрім іпотечного та автокредитування)», - йдеться у повідомленні.

Також банкам дозволено:

не погіршувати клас позичальника з урахуванням інформації з Кредитного реєстру – до 29 квітня 2021 року ;

; не проводити переоцінку та перевірку стану заставного майна – до 30 березня 2021 року ;

; не враховувати під час оцінки боржників-бюджетних установ виконання показників бюджету за 2020 та 2021 роки – до 4 січня 2023 року.

У частині реструктуризації заборгованості виробників "зеленої" електроенергії. Банкам дозволено не застосовувати окремі ознаки дефолту, якщо реструктуризації будуть проведені до 30 квітня 2021 року (раніше – до 28 лютого).

У частині управління проблемними активами. Банки мають право визначити та установити в стратегії управління проблемними активами цільовий рівень непрацюючих кредитів на 2021рік з урахуванням очікуваних економічних наслідків карантину та обмежень у короткостроковому періоді.

У частині розроблення та подання банками планів відновлення діяльності. Банкам дозволено:

проводити стрес-тестування із застосуванням лише одного стрес-сценарію, який повинен передбачати тривалий негативний економічний ефект від пандемії;

подати плани відновлення діяльності в тестовому режимі не пізніше 1 березня 2021 року ;

; не включати до планів відновлення діяльності перелік критичних функцій.

У частині погодження кандидатів на керівні посади в банках. Національний банк продовжить дистанційний режим тестування керівників банку та кандидатів на керівні посади у форматі співбесіди з кандидатами шляхом відеоконференції.

У частині подання документів до Національного банку. Банкам та небанківським фінустановам дозволено надсилати необхідні документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Відповідні заходи передбачені постановою Правління Національного банку №160 "Про затвердження Правил роботи банків України у зв’язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" від 21 грудня 2020 року. Постанова набирає чинності з 22 грудня 2020 року. ​

Зазначена постанова доповнює перелік тих дій Національного банку, які вже було запроваджено раніше для підтримання банківської системи на час обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19:

У частині застосування заходів впливу. До червня 2021 року до банків та банківських груп не застосовуються заходи впливу за порушення вимог до показників капіталу, ліквідності, кредитного ризику тощо. Таке рішення діятиме лише, якщо порушення виникли через негативний вплив карантину, водночас банки чи банківські групи не допускають порушень нормативів достатності капіталу та нормативів ліквідності, передбачених статтями 75 та 76 закону "Про банки та банківську діяльність". Рішення не поширюється на банки, які здійснили розподіл прибутків за 2019 рік, виплативши дивіденди.

У частині буферів капіталу. У березні 2020 року їх запровадження було призупинене через розгортання коронакризи. Національний банк згодом визначиться з графіком активації цих буферів та завчасно повідомить про це на власному вебсайті.

У частині інспекційних перевірок. Проведення всіх видів планових виїзних перевірок зупинено на період до останнього календарного дня місяця, в якому завершується дія карантину.

У частині нормативу ліквідності LCR. Національний банк відтермінував на два роки початок запровадження норми щодо врахування в структурі високоліквідних активів у іноземній валюті не більше 80% залишків на кореспондентських рахунках у іноземних банках із рейтингом не нижче інвестиційного класу.