Наслідки коронакризи для банків виявились менш негативними, ніж очікувалось - НБУ

Наслідки коронакризи для українських банків виявились менш помітними, ніж очікувалося.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації фінансового звіту сказав директор департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук.

"У нас були гірші очікування того, як банківський, фінансовий сектор переживатиме кризу. Сьогодні, через пів року, ми бачимо, що криза справді вплинула на фінсектор, але наслідки були не настільки помітними і не настільки негативними, як ми побоювалися пів року тому", - сказав Ваврищук.

Він зазначив, що Національний банк фіксує позитивну динаміку у багатьох сегментах фінансового ринку, навіть незважаючи на кризу.

Як повідомляв Укрінформ, чистий прибуток банків України станом на 1 листопада 2020 року становив 39,828 млрд грн, що на 23,4% менше аналогічного показника минулого року.