Нацбанк очікує, що січневий локдаун пройде більш безболісно

Посилений карантин, який буде запроваджено у січні 2021 року, пройде більш безболісно, як банків так і для їхніх клієнтів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації фінансового звіту сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Ми розуміємо, що локдаун, який оголошено, не буде таким жорстким, яким він був навесні. Тому ми очікуємо, що він пройде більш безболісно, як для банків так і для їхніх клієнтів, оскільки банки активно перейшли на надання послуг у режимі онлайн. На сьогодні це не мало абсолютно ніякого негативного впливу", - сказала Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні із середини березня упродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19. Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

9 грудня Кабінет Міністрів вирішив посилити карантинні заходи в Україні й вони діятимуть з 8 до 24 січня включно 2021 року.