Прибуток банків з початку року зменшився на 22% - Рожкова

За січень-вересень 2020 року платоспроможні банки отримали 37,7 млрд грн прибутку, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Укрінформ, про це в розмові з LIGA.net розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Прибуток банків скоротився. За 9 місяців 2020 року прибуток 37,7 млрд грн. Це на 22% менше, ніж на рік раніше. Торік відрахування в резерви становили 8 млрд грн, цього року - 21 млрд. Це означає, що банки вже формують резерви під втрати через коронакризу. Також впав попит на банківські послуги», - зазначила Рожкова.

Також вона зазначила про ризики нових банкрутств банків, пояснивши, що всі труднощі, які є у деяких невеликих банків, не пов'язані з COVID-19, це невирішені проблеми минулих років, серйозні питання до їх бізнес-моделей.

«Чи є ризик, що по банках будуть прийняті рішення НБУ? Ризик є, але ми не говоримо про масові випадки. Повнішу картину буде видно за підсумками оцінки якості активів і стрес-тестів на 1 січня 2021 року. Одна із серйозних проблем, характерна для частини банків - непрофільні активи, які були прийняті на баланс за непогашеними кредитами в минулі періоди. Їх потрібно було продавати, але не всі з цим впоралися. з 1 січня 2021 року 25% від балансової вартості таких активів мають бути покриті за рахунок капіталу. Не весь обсяг відразу, але ми хочемо, щоб банки розуміли: цю проблему потрібно вирішувати», - зазначила Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році банківський сектор України встановив історичний рекорд прибутковості - 59,6 млрд грн.