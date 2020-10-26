Рожкова прокоментувала перерозподіл повноважень у Нацбанку

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова вважає, що перерозподіл повноважень в НБУ, який було здійснено на минулому тижні, руйнує колегіальність та створює загрози для прийняття по-справжньому неупереджених рішень.

Як передає Укрінформ, про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Ну що ж. Закінчився режим тиші (це не про місцеві вибори, а про монетарний комітет у Національному банку), тож, як то кажуть: на численні запити надаю свій особистий коментар щодо рішення про перерозподіл повноважень в НБУ. Ми з Дмитром Сологубом не підтримали це рішення. Чому? По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, таке рішення руйнує колегіальність та створює загрози для прийняття Національним банком по-справжньому неупереджених рішень», - написала Рожкова.

Вона наголосила, що таке рішення, не відповідає принципам незалежності, які були закладені в основу трансформації Національного банку у 2014-2015 роках.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку відбулася часткова зміна вертикалей підпорядкування та розподілу окремих структурних підрозділів між ними. Відповідно, змінилися й куратори цих вертикалей з-поміж членів правління НБУ. Правління НБУ забрало з підпорядкування Рожкової 6 ключових для нагляду за банківським ринком департаментів та передало їй 3 підрозділи, які не відіграють суттєвого значення у регулюванні банків.

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Раніше у підпорядкуванні Рожкової було 7 структурних підрозділів: Департамент банківського нагляду, Департамент виїзних перевірок, Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, Департамент фінансового моніторингу, Департамент ліцензування, Департамент методології регулювання діяльності банків та Департамент аналітики та наглядових технологій. Всі ці департаменти, крім Департаменту методології регулювання діяльності банків, тепер перейшли у вертикаль управління Шевченка.