У США прокоментували догани Рожковій і Сологубу

Сполучені Штати Америки поділяють стурбовіність Міжнародного валютного фонду щодо винесення догани заступникам голови Національного банку України Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.

Про це йдеться в заяві посольства США, опублікованій у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу. Міцний та незалежний Національний банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України”, - зазначили в посольстві США.

Як повідомляв Укрінформ, рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

За словами Рожкової, оголошення догани та недовіри їй і Сологубу відбулося за закритими дверима, без пояснення причин.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком, які були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ.

У свою чергу голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити взаємопорозумінню регулятора із міжнародними партнерами.

Він пояснив, що, як команда однодумців, працівники НБУ мають дотримуватися єдиної позиції та уникати розбіжностей у комунікаціях.

"Адже неузгодженість у комунікаціях членів однієї команди формує в учасників ринку неправильні очікування, а відповідно і не сприяє побудові довіри до дій центрального банку. Висловлення контрастних поглядів різними членами однієї команди може нашкодити нашому взаєморозумінню з міжнародним партнерами. Особливо це актуально на фоні активного діалогу з МВФ, який у нас триває зараз. Враховуючи, що окремі члени нашої команди порушили нашу політику комунікацій, і було прийняте рішення Ради Національного банку. Взагалі це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску",- зауважив Шевченко.