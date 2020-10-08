Рожкова та Сологуб порушили політику «єдиного голосу» - глава НБУ

Заступники голови Національного банку Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити взаємопорозумінню регулятора із міжнародними партнерами.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ZN.UA сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Для мене невід’ємна складова успіху на будь-якій посаді – це командна гра. І її частиною є комунікація. Як ви знаєте, основою взаємодії Національного банку із суспільством, бізнесом, міжнародними партнерами є стратегія комунікацій. Ця стратегія була затверджена ще до того, як я почав працювати у Національному банку. Попри це, вона є обов’язковою до виконання для всіх працівників Національного банку без винятку. Не має значення, яка у тебе посада, чи як довго ти працюєш у НБУ. Стратегія комунікацій одна для всіх. Одним із принципів цієї стратегії є політика "єдиного голосу" (One voice policy)", - сказав Шевченко.

Він пояснив, що, як команда однодумців, працівники НБУ мають дотримуватися єдиної позиції та уникати розбіжностей у комунікаціях.

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"Адже неузгодженість у комунікаціях членів однієї команди формує в учасників ринку неправильні очікування, а відповідно і не сприяє побудові довіри до дій центрального банку. Висловлення контрастних поглядів різними членами однієї команди може нашкодити нашому взаєморозумінню з міжнародним партнерами. Особливо це актуально на фоні активного діалогу з МВФ, який у нас триває зараз. Враховуючи, що окремі члени нашої команди порушили нашу політику комунікацій, і було прийняте рішення Ради Національного банку. Взагалі це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску",- зауважив Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком, які були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ.