У ЮНІСЕФ назвали новий виклик для шкільної реформи в Україні

Реформа шкільної освіти в Україні має враховувати такий новий виклик, як поглиблення нерівності у доступі до якісних освітніх послуг через пандемію COVID-19.

Про це заявила заступник голови Представництва Дитячого фонду ООН Лора Білл у виступі на форумі "Україна 30. Освіта і наука", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Торік ми всі мали надзвичайні обставини, пов'язані з пандемією COVID-19. Це вплинуло також на освітню галузь, поглибивши нерівність, загостривши її. Необхідно забезпечити розвиток реформи шкільної освіти таким чином, щоб усунути чи принаймні пом'якшити ці нові небажані явища", - сказала Білл.

Вона також нагадала, що стратегія ЮНІСЕФ у освітній галузі передбачає рівний доступ до якісної освіти для всіх дітей.

"Коли я кажу про всіх дітей, я маю на увазі дітей із інвалідністю, дітей, що походять із вразливих родин, і тих, що живуть у зоні конфлікту. Для ЮНІСЕФ дуже важливо, щоб нова українська школа, українська шкільна реформа забезпечувала інклюзивність освіти", - зазначила заступник голови Представництва Дитячого фонду ООН.

Як повідомлялося, у травні ЮНІСЕФ обрав 16 громад на сході України, в яких протягом наступних двох років розвиватимуть соціальні послуги для сімей та дітей.