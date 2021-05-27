ЮНІСЕФ закупить російську вакцину «Спутник V» - якщо дозволить ВООЗ

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ уклав довгострокову угоду з Російським фондом прямих інвестицій щодо закупівлі вакцини "Спутник V" у разі, якщо її внесуть до переліку вакцин, дозволених ВООЗ.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на вебсторінці ЮНІСЕФ, передає Укрінформ.

ЮНІСЕФ готовий придбати майже 220 мільйонів доз вакцини у 2021 році.

Це четверта довгострокова угода про постачання вакцин для ЮНІСЕФ. Раніше фонд уклав такі угоди з Інститутом сироватки Індії, компаніями Pfizer і AstraZeneca.

Водночас зазначається, що закупівля відповідно до угоди залежатиме від того, чи буде "Спутник V" внесено до переліку вакцин, дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, Всесвітньої організації охорони здоров’я, що має підтвердити якість, безпеку та ефективність продукту.

Крім того, перед початком закупівлі має бути укладено угоду про постачання вакцини за механізмом COVAX.

Як повідомляв Укрінформ, попередні результати третього етапу клінічних випробувань російської COVID-вакцини «Спутник V» викликають у міжнародної групи вчених низку питань щодо її надійності та ефективності.