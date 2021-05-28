COVID-19 - привід згадати про інші щеплення від інфекційних хвороб – ЮНІСЕФ

Пандемія коронавірусу COVID-19 - також привід згадати про інші щеплення від інфекційних хвороб.

Як передає Укрінформ, про сказала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова під час вебінару щодо вакцинації освітян, трансляція якого відбулася у Фейсбуці.

“COVID-19 — це привід згадали про всі свої інші вакцини, тому що інші інфекції хвороби теж існують. Це дуже гарна можливість для дорослих перевірити, від чого ви вакциновані, а від чого не вакциновані, і скласти собі план вакцинації. Від чого ви можете бути вакциновані, якщо ви дорослий? Від гепатиту В та А, тому що у вашому дитинстві цих вакцин не було, від пневмококової інфекції, особливо якщо ви група ризику і вам понад 60 років, чи є хронічні захворювання - астма, серцево-судинні захворювання або діабет. Щосезонна, це, безумовно, вакцинація від грипу. І, безумовно, це календарна вакцинація від дифтерії та правця, яку можна зробити разом із кашлюковим компонентом, якщо ви збираєтеся народжувати дитину або очікуєте онуків, щоб забезпечити їм захист від кашлюку, коли вони ще маленькі”, - розповіла Булавінова.

Для молодих людей, які, наприклад, не хворіли на вітряну віспу, і при цьому працюють в дитячому колективі, за словами Булавінової, варто вакцинуватися від вітряної віспи, оскільки в дорослому віці ця хвороба протікає важко.

Також, якщо доросла людина не хворіла на кір, варто вакцинуватися і від цієї хвороби.

В Україні до Національного календаря щеплень входить вакцинація проти 10 інфекційних захворювань: гепатит В, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт, хіб-інфекція.

У 2022 році планується додати до Національного календаря щеплень вакцинацію від пневмококової інфекції.