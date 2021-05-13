Кабмін створив інклюзивний інститут та біотехнологічний університет

Уряд створив Кам'янець-Подільський державний інклюзивний інститут, а також підтримав пропозицію МОН щодо утворення Державного біотехнологічного університету.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

"Передбачено утворення закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інклюзивний інститут" та приєднання до нього Подільского спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Як зазначається, цей крок спрямований на вирішення проблеми забезпечення інклюзивності у сфері вищої освіти, створення умов для навчання та соціалізації громадян з особливими освітніми потребами у змішаних навчальних групах.

Окрім того, Кабмін підтримав пропозицію Міносвіти про створення Державного біотехнологічного університету.

"Новий потужний регіональний університет діятиме на Харківщині з метою задоволення потреб ринку праці у відповідних фахівцях та для покращення конкурентних можливостей здобуття якісної вищої освіти", – цитує міністра освіти і науки Сергія Шкарлета пресслужба МОН.

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Зазначається, що до новоутвореного Державного біотехнологічного університету приєднуються Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківська державна зооветеринарна академія, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва та Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в зазначених закладах, продовжуватимуть навчання в новоутвореному університеті за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Фінансування університету буде здійснюватися в межах видатків, передбачених МОН.