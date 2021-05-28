ЗНО з математики: як складали тести і коли будуть результати

Тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики складали 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти та науки України з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

"Тестування основної сесії ЗНО-2021 з математики складали 244 839 осіб, що становить 83,9% від загальної кількості зареєстрованих. Водночас для проходження тестування з математики (завдання рівня стандарту) з’явилися 9 246 осіб, що становить 11,96% зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Тестування відбулося у п’ятницю, 28 травня.

"102 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 14 – через ознаки гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 159 громадських спостерігачів", - наголошують у міністерстві.

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Найбільша явка учасників на тестування з математики зафіксована у Київській області – 87,2%. Найменша у Чернівецькій – 72,1%. Тестування з математики (завдання рівня стандарту): найбільше складали у Києві – 21,5%, найменше – 3,6% – у Чернівецькій області.

У міністерстві зауважили, що із завданнями сертифікаційної роботи та правильними відповідями до тесту можна буде ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Математика» 31 травня. Результати тестування будуть оголошені до 22 червня.

"Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії – у відповідному розділі сайту УЦОЯО", - наголошують у МОН.

Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 – з української мови, української мови та літератури – відбудуться 1 червня.

У МОН нагадали, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, його складали 9885 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання-2021 з англійської мови 25 травня складали 129 073 осіб, що становить 88,2% від загальної кількості зареєстрованих.