Вступна кампанія - 2021: дати, документи, інструкція для осіб ТОТ. Інфографіка

У 2021 році вступна кампанія розпочинається 1 липня незалежно від епідеміологічної ситуації, проте з дотриманням карантинних обмежень і триватиме до 30 вересня, кінцевої дати зарахування на навчання контрактників. 25 травня МОН оприлюднив покрокову інструкцію для вступників з ТОТ.

Укрінформ інформує Вас про подробиці для вступу на 1 курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра на базі повної загальної середньої освіти.

Коли розпочинається реєстрація електронних кабінетів

- 1 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступу на 1 курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

Коли проводяться медичні огляди та інші доконкурсні процедури

- до 9 липня, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору.

Коли починається і закінчується прийом заяв і документів

- з 14 липня до 18:00 16 липня - прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

- з 14 липня до 18:00 23 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.

До якого числа триває прийом заяв у вищі військові навчальні заклади

- не пізніше 20 липня зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші місця державного замовлення.

Рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять в такі терміни:

- не пізніше 12:00 20 липня - для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2;

- не пізніше 28 липня - для інших;

- не пізніше 10 серпня – для осіб, які вступають на основі результатів ЗНО та вступних іспитів за контрактом.

Формування рейтингових списків оприлюднять в такі терміни:

- не пізніше 28 липня - формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету.

До якого числа триває переведення на вакантні місця

до 19 серпня - переведення на вакантні бюджетні місця та за контрактом.

До якого числа триває зарахування у ВНЗ

- 9 серпня проводиться зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету;

- не пізніше ніж 30 вересня – на контрактну форму навчання.

Скільки можна подати заяв

- до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності;

- до 30 ВНЗ на контракт.

Які документи потрібно подати для вступу до вишу в електронній формі

- вступники реєструють особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ та зазначають такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу до кабінету);

- пароль для входу до кабінету;

- номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО;

- серію та номер документа про повну загальну середню освіту;

- середній бал додатка до вказаного документа.

Які документи потрібно подати для вступу до вишу в паперовій формі

- оригінал та копію документа, що посвідчує особу;

- оригінал та копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;

- оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- оригінал документа, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 чи квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти;

- оригінал та копію сертифіката ЗНО;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Які діють сертифікати ЗНО

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях на вибір.

Вступ для осіб ТОТ, покрокова інструкція

- обрати освітній центр «Донбас-Україна» або «Крим-Україна», які працюють з 7 червня до 24 вересня 2021 року;

- особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітньому центрі (вступ на бюджет в межах квоти-2 триватиме до 20 липня, на контракт – до 20 вересня);

- скласти на базі освітнього центру два іспити ДПА (з української мови та історії України) та один профільний іспит (який встановить ВНЗ).

Зазначимо, що цього року, як і в минулих роках, у наказах про зарахування, з метою безпеки вступників, їх прізвища шифруватимуться. Але вони можуть вступати лише через один освітній центр (подати до 5 заяв) у межах квоти-2.