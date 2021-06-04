ЗНО з історії України писали понад 200 тисяч абітурієнтів

Участь у тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 р. з історії України взяли 203 361 особа, що становить 68% від загальної кількості зареєстрованих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

У Міністерстві зазначили, що 33 учасники ЗНО не було допущено до пунктів тестування, 5 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 86 громадських спостерігачів.

Найбільше учасників тестування з історії України – 77,14% зареєстрованих – було зафіксовано в Києві, найменше – 53,08% – у Чернівецькій області.

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Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Історія України» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з історії України буде розміщено 7 червня.

У МОН поінформували, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з історії України через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі в додатковій сесії — у відповідному розділі сайту УЦОЯО.

"7 червня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики. На тестування з фізики зареєструвалося 32 090 учасників. ЗНО з біології відбудеться 10 червня. Завершується основна сесія тестом із географії 15 червня", - нагадали у Міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури.