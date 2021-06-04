У ЗНО з історії України на Донеччині взяли участь 83 випускники з окупованої території

У Донецькій області на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році зареєструвалося понад 450 осіб з окупованої території, з них 83 особи у п’ятницю, 4 червня, взяли участь в ЗНО з історії України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті освіти і науки Донецької обласної держадміністрації.

«Усього в цьому році на основну сесію реєструвалося більше 450 чоловік з тимчасово окупованої території Донецької області. З них сьогодні брали участь у тестуванні з історії України 83 особи», - проінформували в ОДА.

Там пояснили, що у зв'язку з тим, що незаконні збройні формування в так званій «ДНР» блокують роботу КПВВ і запроваджують додаткові обмеження на період проведення ЗНО, випускники не можуть через пункти пропуску потрапити на територію, підконтрольну українській владі.

В ОДА зазначили, що тому діти виїжджають із так званої «ДНР» у Росію і вже звідти в'їжджають в Україну або через Харківську область, або через прикордонний пункт пропуску в смт Мілове Луганської області, що межує з РФ. Це пов'язане з багатьма труднощами, як матеріальними, так і моральними. Тому що, крім тривалого часу (більше доби), який йде на таку поїздку, їм загрожує штраф.

В обладміністрації нагадали, що у Донецькій області 28 травня 102 особи з тимчасово окупованої території взяли участь у зовнішньому незалежному тестуванні з математики, 25 травня - 90 осіб з окупованої території взяли участь у ЗНО з англійської мови, а 1 червня - 116 випускників взяли участь у ЗНО з української мови та літератури.

Як повідомляв Укрінформ, раніше директор департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації Тетяна Сідашева заявляла, що через те, що з боку «ДНР» блокується робота КПВВ, більшість дітей з непідконтрольних територій проходитимуть тестування на додатковій сесії. Додаткова сесія ЗНО буде проводитися з 29 червня по 14 липня.

Міністерство освіти і науки оприлюднило покрокову інструкцію для вступників з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей у 2021 році. Інструкція розміщена на сайті МОН. Йдеться про отримання вищої, професійної перед вищими і професійної (професійно-технічної) освіти в Україні для вступників, які проживали і навчалися на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, населених пунктів на лінії зіткнення.

У 2021 році, як і в попередні роки, в наказах про зарахування (в цілях безпеки вступників) прізвища вступників шифруватимуться.