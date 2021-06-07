ЗНО з фізики: коли будуть відомі результати

У зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики взяли участь 23 570 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство освіти і науки, з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

"Сьогодні, 7 червня, відбулось тестування основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з фізики. Участь у тестуванні з фізики взяли 23 570 осіб, що становить 73,5% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

2 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування. Дотримання процедури тестування контролювали 16 громадських спостерігачів.

Найбільше учасників тестування з фізики – 78,93% зареєстрованих – зафіксовано у Вінницькій області, найменше – 48,01% – у Чернівецькій області.

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Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021. Фізика». Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з фізики будуть розміщені на інформаційних сторінках 18 червня.

"Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з фізики через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно впродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі в додатковій сесії — у відповідному розділі", - зауважують у МОН.

10 червня відбудеться ЗНО з біології.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, 24 травня відбулося ЗНО з іспанської, німецької, французької мов, 25 травня - тестування з англійської мови, 28 травня - тестування з математики, 1 червня - з української мови та української мови і літератури, 4 червня - з історії України.