У МКІП робитимуть все можливе для забезпечення безпеки журналістів - Ткаченко

У Міністерстві культури та інформаційної політики продовжуватимуть робити все можливе для забезпечення безпеки журналістів та ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Безпека журналістів є одним із ключових пріоритетів держави, оскільки це – гарантія свободи слова. Як бачимо, не дивлячись на всі зусилля Ради Європи, свавілля і порушення прав журналістів у Білорусі та Російській Федерації продовжуються. А отже потрібно застосовувати більш жорсткі засоби захисту. Ми будемо продовжувати робити все можливе для забезпечення безпеки журналістів та ЗМІ", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що саме тому на конференції «Розумна політика щодо штучного інтелекту. Виклики та можливості ЗМІ та демократії» у міністерстві підтримали Резолюцію Ради Європи для вирішення проблем, пов'язаних з цією сферою. За його словами, цього разу конференція проводилася онлайн, вперше після паузу з 2013 року.

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Ткаченко зауважив, що цей захід – топова подія Ради Європи для міністрів, які відповідають за інформаційну політику та медіа.

"Ми вже зробили робочу групу за участі Ради Європи, МВС, СБУ, Офісу Генерального прокурора, Нацполіції України, організацій громадянського суспільства, яка проводитиме моніторинг ефективності розслідування справ, щодо яких були надіслані повідомлення до Платформи Ради Європи для сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів. Сьогодні планується ухвалити фінальну декларацію та чотири резолюції, у контексті теми заходу", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, у липні 2020 року в парламенті зареєстрували доопрацьований законопроєкт про медіа. Однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки його не виносили на голосування.