В Україні кожні 5 днів до журналістів застосовують фізичну агресію - НСЖУ

В Україні щоп’ять днів трапляються випадки фізичної агресії щодо журналістів.

Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко під час громадських слухань з питань захисту прав журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, у світі і Європі виглядає Україна як країна, в якій доволі низький рівень культури сприйняття журналістів при виконанні професійних обов’язків. На жаль, в Україні високий рівень фізичної агресії до журналістів. Фактично дані індексу фізичної безпеки, який укладає НСЖУ спільно з громадськими організаціями, свідчать, що кожні 5 днів в Україні трапляється інцидент фізичної агресії до журналістів. І, відповідно, цей високий рівень фізичної агресії, цькування в соцмережах, нетерпимість, яку демонструють багато публічних осіб, вони всі призводять до токсичної атмосфери, в якій працюють журналісти», - зазначив Томіленко.

Він також додав, що журналісти наражають своє життя і здоров’я на небезпеку. Тож особлива увага прикута до стану розслідувань резонансних злочинів, таких як убивство журналістів.

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«І, відповідно, ми надзвичайно стривожені тим, що в минулому році було вбивство українського журналіста Вадима Комарова в Черкасах. Це одне з двох убивств журналістів, які трапилися взагалі в Європі. Тому ми розглядаємо наші слухання як пошук варіантів того, як ми можемо вплинути на ситуацію, і сам майданчик НСЖУ - для слухань і певного публічного звіту органів правопорядку», - зауважив голова Спілки журналістів України.

Водночас Томіленко нагадав, що 2 листопада є Міжнародним днем боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, запровадженим ООН. Національна спілка журналістів України з 2017 року проводить громадські слухання з питань безпеки журналістів. Громадські слухання минулого року переросли в парламентські слухання з питань фізичної безпеки журналістів.

"Ми досягли певного прогресу у комунікаціях з органами правопорядку, зокрема з МВС і Національною поліцією. Було доручення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо визначення високого рівня відповідальних осіб за реагування у відомствах МВС і Нацполіції на перешкоджання журналістській діяльності і відповідне доручення до регулярних публічних звітів про стан розслідування нападів на журналістів і загалом випадків перешкоджання журналістській діяльності", - сказав Томіленко.

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Посольство США у Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів закликало до справедливості щодо українських журналістів, яких вбили, на яких нападали і яких залякували через їхнє прагнення до правди.

Про це йдеться у заяві речника посольства США Дена Ланґенкемпа, передає Укріноформ.

"У Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів ми продовжуємо закликати до справедливості щодо українських журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе та інших, яких вбили, на яких нападали і яких залякували через їх прагнення до правди. Так само закликаємо Росію та ї ставлеників припинити брутальний тиск на журналістів і активістів громадянського суспільства на Донбасі і в Криму", - заявив Ланґенкемп.

Як повідомлялося, упродовж 2017-2019 років зафіксовано 250 інцидентів із застосуванням сили проти журналістів.