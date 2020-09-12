Поліція встановила нападника на журналістів на Київщині

Співробітники Нацполіції встановили особу чоловіка, який у червні на Київщині напав на журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції спільно із працівниками васильківської поліції встановили особу нападника. Ним виявився приватний підприємець, фірма якого і здійснювала видобуток піску на місці події. Наразі поліцейські проводять перевірку щодо законності видобутку зазначених корисних копалин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмиснику повідомлено про підозру за ст.345-1 (Погроза насильством щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування триває.

У поліції нагадали, що у червні цього року на журналістів, які здійснювали перевірку інформації щодо законності видобутку піску на території Київської області, напав невідомий чоловік. Зловмисник спочатку погрожував представникам ЗМІ спалити їхню автівку, а потім почав нападати на них із колодою в руках.

У результаті одного із кореспондентів доставили до лікарні, де йому надали первинну медичну допомогу.

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Як інформує "СтопКор", йдеться про приватного підприємця Валерія Самофала, адже у той же день, 7 червня в селі Плесецьке саме цей чоловік напав із величезною гілкою за активістів та журналістів проєкту "Стоп корупції". Один із них отримав удар по шиї.

Фото: СтопКор